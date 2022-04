TOUBA - Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Bâ appuie daara et familles déshéritées en ce mois de Ramadan.

Comme à son habitude, Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Bâ, encore une fois à l’occasion du mois de Ramadan, a déployé des efforts conséquents pour appuyer en denrées alimentaires les daara de la cité et autres familles nécessiteuses.



Les personnes préposées au récital du Coran à Daaray Kaamil n’ont pas aussi été laissées en rade. La commission sociale de Touba Ca Kanam, organe de transition entre les bonnes volontés et les familles déshéritées a aussi reçu un lot de denrées qu’elle distribuera à son tour aux nécessiteux.



Le geste a hautement été salué par les bénéficiaires, les maîtres coraniques en premier. Ces derniers ont tenu à rendre un vibrant hommage au chef religieux pour son soutien récurrent et consistant à leur endroit.