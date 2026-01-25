TOUBA- Me Bamba Cissé supervise une vaste opération combinée à Touba et Mbacké et signale que "la tendance sécuritaire est renversée"

Le ministre de l’Intérieur, Me Bamba Cissé, s’est rendu ce samedi à Touba et Mbacké pour superviser une opération conjointe menée par la gendarmerie et la police. Cette initiative, mobilisant l’ensemble des brigades territoriales et de proximité, visait à renforcer la sécurité dans ces localités stratégiques.



S’adressant aux forces de l’ordre, le ministre a félicité ses hommes pour la qualité de la coordination et l’efficacité des actions menées. « Vous avez raison de dire que la tendance sécuritaire est en train d’être inversée », a-t-il déclaré, soulignant l’importance de l’adaptation des techniques de contrôle. Selon lui, les contrôles diurnes doivent rester fluides pour ne pas entraver la circulation, tandis que les opérations nocturnes exigent une vigilance accrue face aux malfrats capables de dissimuler leurs armes. « Aucun pays ne peut dire qu’il est sécurisé à 100 %. Aucun pays ne peut avoir la garantie qu’il est à l’abri de toute forme de délinquance », a rappelé Me Cissé.



Le commandant de compagnie a , dans la foulée, détaillé l’ampleur du dispositif : 09 brigades, dont une brigade spéciale et un escadron, ont été mobilisées (Belel, Ndindy, Touba Fall, Mbacké, Touba, Kael, Taïf, Sadio, la brigade de recherches et l’escadron). La gendarmerie a engagé 175 éléments et 21 véhicules, appuyés par un détachement du Groupement mobile d’intervention (GMI).



Le capitaine Babacar Ngom, commandant du corps urbain de la police, a mis en avant la stratégie adoptée pour assurer le succès de l’opération. Il a insisté sur le rôle crucial du poste de contrôle situé près de Khayra, qualifié de « pont névralgique », où un dispositif permanent fonctionne 24 heures sur 24.



Le ministre de l’Intérieur a annoncé qu’il passerait l’essentiel de la nuit à superviser personnellement les différents points de contrôle, confirmant ainsi l’importance accordée par les autorités à cette opération combinée.