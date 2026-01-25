TOUBA- Me Bamba Cissé supervise une vaste opération combinée à Touba et Mbacké et signale que "la tendance sécuritaire est renversée"


TOUBA- Me Bamba Cissé supervise une vaste opération combinée à Touba et Mbacké et signale que "la tendance sécuritaire est renversée"
Le ministre de l’Intérieur, Me Bamba Cissé, s’est rendu ce samedi  à Touba et Mbacké pour superviser une opération conjointe menée par la gendarmerie et la police. Cette initiative, mobilisant l’ensemble des brigades territoriales et de proximité, visait à renforcer la sécurité dans ces localités stratégiques.

S’adressant aux forces de l’ordre, le ministre a félicité ses hommes pour la qualité de la coordination et l’efficacité des actions menées. « Vous avez raison de dire que la tendance sécuritaire est en train d’être inversée », a-t-il déclaré, soulignant l’importance de l’adaptation des techniques de contrôle. Selon lui, les contrôles diurnes doivent rester fluides pour ne pas entraver la circulation, tandis que les opérations nocturnes exigent une vigilance accrue face aux malfrats capables de dissimuler leurs armes. « Aucun pays ne peut dire qu’il est sécurisé à 100 %. Aucun pays ne peut avoir la garantie qu’il est à l’abri de toute forme de délinquance », a rappelé Me Cissé.

Le commandant de compagnie a , dans la foulée, détaillé l’ampleur du dispositif : 09 brigades, dont une brigade spéciale et un escadron, ont été mobilisées (Belel, Ndindy, Touba Fall, Mbacké, Touba, Kael, Taïf, Sadio, la brigade de recherches et l’escadron). La gendarmerie a engagé 175 éléments et 21 véhicules, appuyés par un détachement du Groupement mobile d’intervention (GMI).

Le capitaine Babacar Ngom, commandant du corps urbain de la police, a mis en avant la stratégie adoptée pour assurer le succès de l’opération. Il a insisté sur le rôle crucial du poste de contrôle situé près de Khayra, qualifié de « pont névralgique », où un dispositif permanent fonctionne 24 heures sur 24.

Le ministre de l’Intérieur a annoncé qu’il passerait l’essentiel de la nuit à superviser personnellement les différents points de contrôle, confirmant ainsi l’importance accordée par les autorités à cette opération combinée.


Dimanche 25 Janvier 2026
Amadou Moustapha Mbaye



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Nouvelles protestations après la mort d'un second Américain tué à Minneapolis par des agents fédéraux

Nouvelles protestations après la mort d'un second Américain tué à Minneapolis par des agents fédéraux - 25/01/2026

Cérémonie d'inauguration du marché au poisson de Thiès / Le maire Babacar Diop au ministre des Pêches :

Cérémonie d'inauguration du marché au poisson de Thiès / Le maire Babacar Diop au ministre des Pêches : "Forcing baxoul, mépris baxoul!" - 25/01/2026

Affaire « Bineta mécanicienne » : le tribunal surprend et prononce des relaxes en cascade à Guédiawaye

Affaire « Bineta mécanicienne » : le tribunal surprend et prononce des relaxes en cascade à Guédiawaye - 24/01/2026

TGI de Diourbel : Le fils de l'ancien député Moustapha Cissé LO écope d'un mois de prison ferme pour outrage à agent

TGI de Diourbel : Le fils de l'ancien député Moustapha Cissé LO écope d'un mois de prison ferme pour outrage à agent - 23/01/2026

SÉDHIOU : un vaste réseau de faux documents démantelé à la mairie de Marsassoum…l’état-civil se vendait à 30 000 FCFA

SÉDHIOU : un vaste réseau de faux documents démantelé à la mairie de Marsassoum…l’état-civil se vendait à 30 000 FCFA - 23/01/2026

KEUR-MASSAR – Derrière le mirage éducatif, l’enfer des pensionnaires : l’American Dara Academy dans la tourmente judiciaire

KEUR-MASSAR – Derrière le mirage éducatif, l’enfer des pensionnaires : l’American Dara Academy dans la tourmente judiciaire - 23/01/2026

Rentrée Judiciaire 2025-2026: « Nous allons répondre aux attentes des Sénégalais », promet le ministre Yassine Fall

Rentrée Judiciaire 2025-2026: « Nous allons répondre aux attentes des Sénégalais », promet le ministre Yassine Fall - 22/01/2026

Justice 2.0 : Comment Bassirou Diomaye Faye veut réconcilier l'indépendance du juge et la révolution numérique

Justice 2.0 : Comment Bassirou Diomaye Faye veut réconcilier l'indépendance du juge et la révolution numérique - 22/01/2026

Indépendance des juges: « C’est une garantie pour le justiciable, pas un privilège ni une protection du magistrat » ( Mansour Mbaye, Président de la CS)

Indépendance des juges: « C’est une garantie pour le justiciable, pas un privilège ni une protection du magistrat » ( Mansour Mbaye, Président de la CS) - 22/01/2026

UCAD- Affrontements entre vigiles et « Kékendo » : un étudiant blessé, des restaurants vandalisés, la tension à son comble… le chaos s’installe sur le campus

UCAD- Affrontements entre vigiles et « Kékendo » : un étudiant blessé, des restaurants vandalisés, la tension à son comble… le chaos s’installe sur le campus - 22/01/2026

Dossier AEE Power : quand la “victoire judiciaire” proclamée déclenche une tempête de démentis… la guerre des communiqués autour de 37 milliards de FCfa

Dossier AEE Power : quand la “victoire judiciaire” proclamée déclenche une tempête de démentis… la guerre des communiqués autour de 37 milliards de FCfa - 22/01/2026

Assemblée nationale : le ballet discret de cinq textes sensibles qui vont redessiner sécurité, justice et démocratie

Assemblée nationale : le ballet discret de cinq textes sensibles qui vont redessiner sécurité, justice et démocratie - 22/01/2026

Les nominations en Conseil des Ministres de ce Mercredi 21 Janvier 2026

Les nominations en Conseil des Ministres de ce Mercredi 21 Janvier 2026 - 21/01/2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 21 Janvier 2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 21 Janvier 2026 - 21/01/2026

« Vous avez offert un repère à toute une nation » : Le message du Chef de l’État portant la voix d’un Sénégal uni, qui célèbre ses Lions champions d’Afrique

« Vous avez offert un repère à toute une nation » : Le message du Chef de l’État portant la voix d’un Sénégal uni, qui célèbre ses Lions champions d’Afrique - 21/01/2026

Le Président Diomaye récompense royalement les Lions: 75 millions et 1500 m² par joueur

Le Président Diomaye récompense royalement les Lions: 75 millions et 1500 m² par joueur - 20/01/2026

CAN Maroc/ Parade des Lions de la Téranga : la population sénégalaise en communion avec les champions d’Afrique

CAN Maroc/ Parade des Lions de la Téranga : la population sénégalaise en communion avec les champions d’Afrique - 20/01/2026

[🛑DIRECT] Parade Populaire des lions Champions d’Afrique

[🛑DIRECT] Parade Populaire des lions Champions d’Afrique - 20/01/2026

Rabat sous tension après le sacre des Lions : 17 supporters sénégalais face à la justice marocaine

Rabat sous tension après le sacre des Lions : 17 supporters sénégalais face à la justice marocaine - 20/01/2026

Après la liesse des Lions, Camberène replonge dans une ferveur spirituelle saisissante

Après la liesse des Lions, Camberène replonge dans une ferveur spirituelle saisissante - 20/01/2026

Camberène en communion totale : la ferveur intacte à la 146eme édition de l’Appel de Seydina Limamou Laye

Camberène en communion totale : la ferveur intacte à la 146eme édition de l’Appel de Seydina Limamou Laye - 20/01/2026

Louga : 4 morts dans un accident de la circulation sur l’axe Louga-Kébémer

Louga : 4 morts dans un accident de la circulation sur l’axe Louga-Kébémer - 19/01/2026

Finale de CAN Sénégal-Maroc : Quand Infantino est pris en flagrant délit de partialité

Finale de CAN Sénégal-Maroc : Quand Infantino est pris en flagrant délit de partialité - 19/01/2026

Finale Maroc–Sénégal : la CAF tape du poing sur la table ,ouvre une enquête et promet des sanctions exemplaires après des incidents en finale

Finale Maroc–Sénégal : la CAF tape du poing sur la table ,ouvre une enquête et promet des sanctions exemplaires après des incidents en finale - 19/01/2026

CAN-2025: Infantino fustige le comportement d'une partie de l'équipe sénégalaise pendant la finale

CAN-2025: Infantino fustige le comportement d'une partie de l'équipe sénégalaise pendant la finale - 19/01/2026

Victoire à la CAN 2025 : Le Président Diomaye Faye salue le « combat héroïque » des Lions de la Téranga

Victoire à la CAN 2025 : Le Président Diomaye Faye salue le « combat héroïque » des Lions de la Téranga - 18/01/2026

Vainqueur de la CAN : Le lundi 19 janvier déclaré « chômé et payé » par le Président Diomaye Faye

Vainqueur de la CAN : Le lundi 19 janvier déclaré « chômé et payé » par le Président Diomaye Faye - 18/01/2026

CAN 2025 – Le Sénégal décroche sa deuxième étoile au bout du suspense

CAN 2025 – Le Sénégal décroche sa deuxième étoile au bout du suspense - 18/01/2026

Finale CAN 2025 : Le Sénégal sacré champion d’Afrique !

Finale CAN 2025 : Le Sénégal sacré champion d’Afrique ! - 18/01/2026

Can 2025 - Victoire contre le Maroc : Le Sénégal sur le toit de l’Afrique!!!

Can 2025 - Victoire contre le Maroc : Le Sénégal sur le toit de l’Afrique!!! - 18/01/2026

RSS Syndication