JPO - immersion au stand 2: Comment la Marine fait avancer et surveille ses navires

Derrière la puissance visible des bâtiments de guerre, la Marine nationale a levé le voile sur un univers méconnu mais stratégique, celui des techniciens du Groupement des Ateliers de la Marine. Au stand 2 des Journées portes ouvertes, mécaniciens, électroniciens et spécialistes radar ont exposé au grand public les rouages techniques qui assurent la mobilité, la sécurité et l’efficacité opérationnelle des navires. Une immersion rare dans le cœur industriel de l’armée de mer.



Autour de moteurs diesel marins, de maquettes pédagogiques et de systèmes de propulsion, les visiteurs ont découvert comment l’énergie thermique se transforme en énergie mécanique, permettant aux navires de fendre les flots. Les techniciens ont expliqué avec précision le fonctionnement des moteurs à quatre temps, du rôle du piston à l’évacuation des gaz brûlés, en passant par le turbo-compresseur et le réducteur. Une démonstration concrète qui a mis en lumière la rigueur et la maîtrise exigées avant même qu’un navire ne prenne la mer.







Mais la Marine d’aujourd’hui ne se limite plus à la clé et au tournevis. Le stand a également présenté des outils numériques de diagnostic de dernière génération, capables d’identifier instantanément les pannes moteurs. Grâce à des logiciels spécialisés, les techniciens peuvent désormais cibler les défaillances avec précision, optimiser la maintenance et réduire les temps d’intervention. Une évolution technologique majeure qui renforce l’autonomie et la performance de la flotte nationale.







Enfin, la surveillance maritime a occupé une place centrale avec la présentation des radars, du GPS et du système d’identification automatique (AIS). Ces technologies, essentielles à la sécurité en mer, permettent de détecter, identifier et suivre les navires sur de vastes zones maritimes.

