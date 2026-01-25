Cérémonie d'inauguration du marché au poisson de Thiès / Le maire Babacar Diop au ministre des Pêches : "Forcing baxoul, mépris baxoul!"

À l'occasion de la cérémonie d'inauguration du marché au poisson de Thiès, le maire de la ville de Thiès, le Dr Babacar Diop, a tenu à dire ses quatre vérités à madame le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, le Dr Fatou Diouf.

Après être revenu sur l'acquisition du site abritant ledit marché par le biais d'une délibération du conseil de ville de Thiès sous l’ère Talla Sylla, le maire Babacar Diop a appelé la ministre à privilégier la concertation avec l'ensemble des acteurs, notamment ceux qui ont en amont contribué à la mise en place de ce joyau.