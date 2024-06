TOUBA- Les aviculteurs de la cité regrettent les pénuries récurrentes de poulets lors des grands événements religieux.

Une rencontre au sommet a été organisée par les aviculteurs de Touba qui estiment que leur secteur est en profonde mutation. Porteurs de projets jamais concrétisés à cause des difficultés inhérentes à la conjoncture économique compliquée, ils ont interpellé l’État du Sénégal sur la nécessité de trouver des solutions. Sokhna Momy Lèye, présidente de l’ADAT (Association Des Aviculteurs de Touba) et ses collaborateurs de déclarer qu’ils sollicitent, d’ores et déjà, les autorités afin qu’elles leur viennent en aide pour la mise en place d’une ferme moderne. Cela permettrait de mettre terme aux pénuries récurrentes. « Nous sommes confrontés à des pénuries. La dernière date de la journée des xasidas où les commandes n’ont pas été satisfaites dans leur écrasante majorité. Cette situation revient presque toujours pendant les grands événements religieux ».

Des propos renchéris par Moussa Diop. « Nous avons opté pour la mise en place de poulaillers modernes adaptés au milieu. La zone est caractérisée, en certaines périodes par la chaleur qui rend vulnérables les sujets. » Les aviculteurs évoqueront l’impératif qui s’impose à eux de respecter les délais d’attente des vaccins afin de ne guère exposer les consommateurs.