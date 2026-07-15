TOUBA- Le Grand Magal célébré le dimanche 02 août prochain


TOUBA- Le Grand Magal célébré le dimanche 02 août prochain
La commission chargée de l'observation du croissant lunaire, mandatée par le Khalife général des Mourides, s'est réunie ce mercredi 15 juillet 2026, conformément à la tradition, après la prière du crépuscule 

À l'issue de ses travaux, l'instance a formellement déclaré avoir aperçu l'astre, levant ainsi tout doute sur la date de la célébration. En conséquence, le Grand Magal de Touba sera célébré le dimanche 2 août 2026, correspondant au 18e jour du mois de Safar 1448 de l'hégire.

Cette annonce officialise le début des préparatifs de dernière ligne droite pour ce rendez-vous majeur du calendrier religieux Mouride , qui commémore le départ en exil du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba.
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Mercredi 15 Juillet 2026
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