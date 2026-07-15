Nationalisation des ICS : Oumar Rémy Touré, DG de l’Aprosi démonte les rumeurs et précise la stratégie de l’État

Alors que le débat sur une nationalisation intégrale des Industries chimiques du Sénégal alimente les discussions, le Directeur général de l’Aprosi, Oumar Rémy Touré, remet les faits dans leur contexte. Selon L’Observateur, l’État détient actuellement 15 % du capital et se prépare à exercer une option lui permettant de porter sa participation à 30 %, sans envisager, à ce stade, un rachat intégral.


Nationalisation des ICS : Oumar Rémy Touré, DG de l’Aprosi démonte les rumeurs et précise la stratégie de l’État
Un débat présenté comme légitime, mais à clarifier
 
La question de la présence de l’État dans le capital des Industries chimiques du Sénégal touche directement à la souveraineté économique, à la gestion des ressources naturelles et au partage de la valeur créée par l’exploitation du phosphate.
 
Pour Oumar Rémy Touré, nouveau Directeur général de l’Agence d’aménagement et de promotion des sites industriels, le débat sur la nationalisation des ICS est légitime. Il estime toutefois qu’il doit être conduit avec rigueur, en tenant compte des réalités juridiques, contractuelles et financières.
 
Dans les colonnes de L’Observateur, le responsable souhaite ainsi corriger plusieurs affirmations relayées sur les réseaux sociaux et dans le débat public.
 
L’État n’a jamais détenu la totalité du capital
 
Contrairement à certaines affirmations, l’État du Sénégal n’aurait jamais possédé 100 % du capital des Industries chimiques du Sénégal.
 
Oumar Rémy Touré souligne donc que les autorités actuelles ne peuvent pas être accusées d’avoir renoncé à une participation intégrale que l’État n’a jamais détenue.
 
La part publique s’élève aujourd’hui à 15 %. Le contrat initial liant l’État à l’entreprise prévoit toutefois une option permettant de porter cette participation à 30 %.
 
Selon le Directeur général de l’Aprosi, le gouvernement est en train de préparer l’exercice de ce droit contractuel déjà négocié.
 
Une montée à 30 % plutôt qu’un abandon de souveraineté
 
L’option privilégiée par les autorités ne serait donc pas un retrait, mais un renforcement de la présence publique dans le capital des ICS.
 
Passer de 15 % à 30 % offrirait à l’État une capacité d’influence accrue sur la gouvernance, les orientations stratégiques et la protection des intérêts nationaux.
 
Oumar Rémy Touré insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un renoncement à la souveraineté économique. Il s’agirait plutôt d’une stratégie graduelle, reposant sur les droits prévus dans les accords existants.
 
Cette approche tiendrait également compte de la situation budgétaire actuelle de l’État.
 
Pourquoi l’État ne rachète pas immédiatement toutes les parts
 
Une nationalisation intégrale exigerait la mobilisation de ressources financières considérables. L’État devrait non seulement racheter l’ensemble des actions détenues par les partenaires privés, mais aussi assumer seul les risques industriels et commerciaux de l’entreprise.
 
Selon les explications rapportées par L’Observateur, un tel investissement pourrait fragiliser les équilibres budgétaires du pays ou conduire les pouvoirs publics à différer d’autres priorités nationales.
 
Le secteur des phosphates et des engrais est particulièrement exposé à la volatilité des marchés internationaux. Il nécessite également des investissements technologiques permanents pour maintenir les capacités de production et assurer la modernisation des installations.
 
L’enjeu ne se limiterait donc pas à posséder l’entreprise. Il faudrait aussi être en mesure de financer son fonctionnement, son développement et son adaptation aux exigences du marché mondial.
 
Maîtriser plutôt que simplement posséder
 
Pour le Directeur général de l’Aprosi, la souveraineté économique ne suppose pas nécessairement que l’État détienne la totalité du capital d’une entreprise stratégique.
 
Elle peut également s’exercer à travers des mécanismes solides de gouvernance, une participation significative au capital, la sécurisation des investissements, la protection de l’emploi et l’orientation des activités vers les besoins de l’économie nationale.
 
Le véritable objectif serait de faire en sorte qu’une plus grande part de la valeur produite reste au Sénégal.
 
Cela pourrait passer par la transformation locale du phosphate, au lieu de limiter l’activité à l’exportation de matières premières brutes. Cette stratégie permettrait de renforcer l’industrie nationale, de créer des emplois et de mieux valoriser les ressources du pays.
 
Une nationalisation intégrale toujours possible, mais coûteuse
 
Oumar Rémy Touré ne rejette pas le principe d’une nationalisation complète. Il attire cependant l’attention sur son coût réel et sur les responsabilités qu’elle ferait peser sur l’État.
 
Une nationalisation suppose de disposer des ressources nécessaires pour acheter les parts, garantir les investissements, prendre en charge les risques commerciaux et assurer la compétitivité de l’entreprise sur la durée.
 
Dans l’immédiat, la stratégie présentée consiste donc à consolider la participation publique, à peser davantage dans la gouvernance et à obtenir des garanties permettant de mieux protéger les intérêts du Sénégal.
Autres articles
Mercredi 15 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Aminata, 14 ans, tuée à coup de pilon dans son sommeil : le beau-père accuse la mère d’avoir validé le crime…l’enquête dévoile un scénario d’une extrême cruauté

Aminata, 14 ans, tuée à coup de pilon dans son sommeil : le beau-père accuse la mère d’avoir validé le crime…l’enquête dévoile un scénario d’une extrême cruauté - 15/07/2026

[ Reportage] Forte chaleur à Dakar : les ateliers de réparation de ventilateurs pris d'assaut

[ Reportage] Forte chaleur à Dakar : les ateliers de réparation de ventilateurs pris d'assaut - 15/07/2026

Senelec : comment une erreur d’appréciation financière a failli précipiter une crise nationale de l’électricité

Senelec : comment une erreur d’appréciation financière a failli précipiter une crise nationale de l’électricité - 15/07/2026

Assemblée nationale : le Bureau encore reporté, une session extraordinaire se dessine autour de plusieurs textes sensibles

Assemblée nationale : le Bureau encore reporté, une session extraordinaire se dessine autour de plusieurs textes sensibles - 15/07/2026

Trafic présumé de migrants : 7 personnes déférées au PJF après le démantèlement d'un réseau entre le Sénégal, la Gambie et l'Espagne

Trafic présumé de migrants : 7 personnes déférées au PJF après le démantèlement d'un réseau entre le Sénégal, la Gambie et l'Espagne - 15/07/2026

Fin de mission pour Christine Fages : bilan d’une coopération franco-sénégalaise en pleine expansion

Fin de mission pour Christine Fages : bilan d’une coopération franco-sénégalaise en pleine expansion - 14/07/2026

Banque mondiale, Eurobonds, Chine : la cartographie détaillée des créanciers extérieurs du Sénégal

Banque mondiale, Eurobonds, Chine : la cartographie détaillée des créanciers extérieurs du Sénégal - 14/07/2026

Dette publique du Sénégal : ce que le Sénégal doit, à qui et à quel coût…les chiffres clés de la dette publique (Bulletin Statistique de la Dette Publique 2019-2024)

Dette publique du Sénégal : ce que le Sénégal doit, à qui et à quel coût…les chiffres clés de la dette publique (Bulletin Statistique de la Dette Publique 2019-2024) - 14/07/2026

Saint-Louis : collision entre un

Saint-Louis : collision entre un " Cheikhou Cherifou" et un camion-poubelle, 3 morts et 7 blessés graves - 14/07/2026

Macky Sall attendu à Dakar : les coulisses d’un retour éclair pour un tête-à-tête avec Bassirou Diomaye Faye

Macky Sall attendu à Dakar : les coulisses d’un retour éclair pour un tête-à-tête avec Bassirou Diomaye Faye - 14/07/2026

Dr Abdourahmane Fédior répond à Abdoulaye Fall et menace de saisir la justice : « Ils sont indignes des postes qu’ils occupent »

Dr Abdourahmane Fédior répond à Abdoulaye Fall et menace de saisir la justice : « Ils sont indignes des postes qu’ils occupent » - 14/07/2026

Kalidou Koulibaly pousse un coup de gueule : « Arrêtons ces guerres d'ego qui ne font que diviser »

Kalidou Koulibaly pousse un coup de gueule : « Arrêtons ces guerres d'ego qui ne font que diviser » - 14/07/2026

MBACKÉ - Grosse révélation de Ousmane Sonko : «  De l’argent a été déversé à Touba et c’est de l’argent volé …Des Dg de Pastef sont sur la sellette »

MBACKÉ - Grosse révélation de Ousmane Sonko : «  De l’argent a été déversé à Touba et c’est de l’argent volé …Des Dg de Pastef sont sur la sellette » - 14/07/2026

Polémique autour du médecin des Lions : l’Association sénégalaise de médecine du sport exige des excuses publiques

Polémique autour du médecin des Lions : l’Association sénégalaise de médecine du sport exige des excuses publiques - 13/07/2026

Conseil constitutionnel/Décret présidentiel : Ousmane Diagne nommé président en remplacement de feu Mamadou Badio Camara

Conseil constitutionnel/Décret présidentiel : Ousmane Diagne nommé président en remplacement de feu Mamadou Badio Camara - 13/07/2026

🔴 DIRECT | Bilan du Mondial : le président de la Fédération répond sur le cas Pape Thiaw

🔴 DIRECT | Bilan du Mondial : le président de la Fédération répond sur le cas Pape Thiaw - 13/07/2026

Réaction d’Aldiouma Sow au discours de Sonko à Touba : « Passer 48h dans ce département, ça s’appelle brasser du vent. C’est prêcher dans le désert »

Réaction d’Aldiouma Sow au discours de Sonko à Touba : « Passer 48h dans ce département, ça s’appelle brasser du vent. C’est prêcher dans le désert » - 13/07/2026

Décision du Conseil constitutionnel Cheikh Bâ président UMS défend les Sages et alerte sur les pouvoirs de la Haute Cour de justice

Décision du Conseil constitutionnel Cheikh Bâ président UMS défend les Sages et alerte sur les pouvoirs de la Haute Cour de justice - 13/07/2026

Réaction du Premier ministre Mohamed Al Amine Lo après la sortie de Sonko. : « Chercher à faire du patriotisme le monopole d'un seul camp revient à le trahir »

Réaction du Premier ministre Mohamed Al Amine Lo après la sortie de Sonko. : « Chercher à faire du patriotisme le monopole d'un seul camp revient à le trahir » - 13/07/2026

Menace de boycott et appel au chef de l’État : comment le contrat de Pape Thiaw a perturbé la préparation des Lions

Menace de boycott et appel au chef de l’État : comment le contrat de Pape Thiaw a perturbé la préparation des Lions - 13/07/2026

Retour annoncé de Macky Sall à Dakar : l’APR se mobilise et prépare un accueil « avec éclat » à la hauteur de son leadership, Seydou Guèye décrypte les tensions au sommet

Retour annoncé de Macky Sall à Dakar : l’APR se mobilise et prépare un accueil « avec éclat » à la hauteur de son leadership, Seydou Guèye décrypte les tensions au sommet - 13/07/2026

Pape Thiaw/ Salaire, primes et menace de boycott : les dessous d’un contrat explosif, des 50 millions de salaire aux primes estimées à 1,4 milliard de FCFA

Pape Thiaw/ Salaire, primes et menace de boycott : les dessous d’un contrat explosif, des 50 millions de salaire aux primes estimées à 1,4 milliard de FCFA - 13/07/2026

Assemblée nationale : Ousmane Sonko brandit la motion de censure contre le gouvernement Al Aminou Lô

Assemblée nationale : Ousmane Sonko brandit la motion de censure contre le gouvernement Al Aminou Lô - 12/07/2026

Révision Constitutionnelle : Ousmane Sonko « désavoue » les « sept Sages » et hausse le ton face à Diomaye Faye

Révision Constitutionnelle : Ousmane Sonko « désavoue » les « sept Sages » et hausse le ton face à Diomaye Faye - 12/07/2026

Ousmane Sonko solde ses comptes avec Diomaye: « On l’a propulsé au sommet et il s’est démarqué du projet, mettant en péril l’espoir du peuple qui s’est envolé!

Ousmane Sonko solde ses comptes avec Diomaye: « On l’a propulsé au sommet et il s’est démarqué du projet, mettant en péril l’espoir du peuple qui s’est envolé! - 12/07/2026

Mbour bascule : 10 des 16 maires affichent leur soutien à Diomaye après une audience stratégique au Palais

Mbour bascule : 10 des 16 maires affichent leur soutien à Diomaye après une audience stratégique au Palais - 12/07/2026

En route pour l’ONU, Macky Sall en audience chez le Président Diomaye Faye vers le 17 juillet

En route pour l’ONU, Macky Sall en audience chez le Président Diomaye Faye vers le 17 juillet - 12/07/2026

Décès de l'ancien émir Hamad ben Khalifa al-Thani, artisan du Qatar moderne

Décès de l'ancien émir Hamad ben Khalifa al-Thani, artisan du Qatar moderne - 12/07/2026

SONKO À MBACKÉ : « Ne vous laissez pas divertir par ceux qui n’ont personne derrière eux et qui n’ont pas de parti politique ».

SONKO À MBACKÉ : « Ne vous laissez pas divertir par ceux qui n’ont personne derrière eux et qui n’ont pas de parti politique ». - 12/07/2026

Économie sénégalaise en 2026 : le pétrole rééquilibre les échanges, l’inflation reste contenue, mais l’emploi demeure sous forte pression

Économie sénégalaise en 2026 : le pétrole rééquilibre les échanges, l’inflation reste contenue, mais l’emploi demeure sous forte pression - 12/07/2026

RSS Syndication