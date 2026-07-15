[ Reportage] Forte chaleur à Dakar : les ateliers de réparation de ventilateurs pris d'assaut

Avec les fortes chaleurs qui frappent actuellement Dakar, les ateliers de réparation de ventilateurs connaissent une affluence inhabituelle. Face à la hausse des températures, de nombreux ménages cherchent à remettre en état leurs appareils afin de mieux supporter la canicule.

Pour constater cette réalité, une équipe de Dakaractu s'est rendue au marché de l'Unité 17 des Parcelles Assainies, derrière l'église, dans un atelier situé à proximité de la mairie, puis à Grand Yoff, près du Monument.

Sur place, Amadou Woury, jeune réparateur, et Ibrahima Diop, plus connu sous le sobriquet de « Baye Fall », confient que la demande connaît une forte hausse en cette période.

Selon eux, les températures élevées poussent de nombreux clients à faire réparer leurs anciens ventilateurs plutôt que d'en acheter de nouveaux, souvent plus coûteux. Ils expliquent également que plusieurs appareils tombent en panne après une utilisation intensive, ce qui entraîne un afflux quotidien de clients dans leurs ateliers.

Malgré l'augmentation de la charge de travail, les deux artisans se disent satisfaits de cette période, qui représente pour eux une importante source de revenus.