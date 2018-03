TOUBA - Lancement de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose par Abdoulaye Diouf Sarr

Le ministre de la santé était à Touba ce samedi. Abdoulaye Diouf Sarr lancé la journée mondiale de lutte contre la tuberculose au cours d'une cérémonie officielle abritée par la résidence Khadim Rassoul de Darou Marnane.

Une occasion saisie par le ministre pour inviter les hommes et femmes leaders à s'impliquer davantage dans le combat.



''La tuberculose fait partie des maladies transmissibles qu'il faut absolument vaincre. Le grand défi que nous avons c'est de mettre fin à cette maladie avant 2030. Et de ce point de vue, le Sénégal a pris l'ensemble des dispositions qu'il fallait. Nous sommes venus ici à Touba pour lancer cette journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Et j'en ai profité pour insister sur le thème... Touba est une localité leader. Le choix porté sur la cité est tout à fait pertinent. Et nous invitons les leaders à prendre part au combat mené contre cette maladie. ''



Abdoulaye Diouf Sarr insitera sur la nécessité d'améliorer le plateau technique des postes de santé érigés désormais en centre de santé. '' Les postes de santé de Touba méritaient un relèvement en terme de plateau technique. Touba est une ville carrefour. ''



Le ministre de rappeler aussi que le président de la République a fini de choisir Touba parmi les quatre localités qui vont bientôt abriter un nouvel hôpital. '' Il s'agit de Kédougou, Sédhiou, Kaffrine et Touba '', avant d'assurer que les travaux seront vite achevés.