TOUBA - La pluie de trop !

À peine les eaux pluviales dégagées des grandes artères et de plusieurs quartiers par les actions combinées des services de l’État et de Touba Ca Kanam, qu’une grosse pluie s’est abattue sur la cité religieuse. Ce qui a provoqué de nouvelles inondations. Une situation terrible ! Même les alentours de la grande mosquée ont souffert des vagues déferlantes. Au moment où ces lignes sont écrites, des centaines de maisons ont été abandonnées à Ndamatou, Darou Marnane, Sekhawga etc. Nombreux sont aussi les commerçants basés à Darou Khoudoss qui ont été obligés d’accepter leur sort de voir leurs marchandises emportées par l’eau. Le décor est surréaliste...