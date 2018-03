TOUBA / La communauté mouride en deuil - Le Khalife de Mboussobé a tiré sa révérence

Serigne Thierno Bousso n'est plus. Le Khalife de Mboussobé a tiré sa révérence ce vendredi, plongeant toute la communauté Mouride en deuil. Le rappel à Dieu a eu lieu aux environs de 19 heures à Dakar. L'homme était connu pour sa piété et sa grande dévotion à la pratique de l'islam. L'inhumation se fera ce samedi dans la cité religieuse.



Dakaractu s'associe à la douleur de la famille éplorée et présente ses condoléances au Khalife Général des Mourides.