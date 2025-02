TOUBA – Inondations et autres désastres liés au défaut d’assainissement : Le ministre Cheikh Tidiane Dièye compte prendre les devants

L’État du Sénégal entend anticiper les défis liés au prochain hivernage à Touba pour ne rien laisser au hasard. Le ministre chargé de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, s’est rendu en visite dans la cité religieuse pour évaluer la situation. Il a assuré que les bassins existants seront renforcés en termes de capacité de stockage et de performance. De plus, la création d’un lac artificiel est prévue pour mieux gérer les eaux de pluie.



Lors de la dernière saison des pluies, Touba a été frappée par de terribles inondations, qui ont provoqué des effondrements de bâtiments et même causé des pertes en vies humaines. Face à cette situation, Cheikh Tidiane Dièye avait souligné l’urgence d’agir, déclarant à la presse : « Nawet bi du suñu nawet » (Le moment est venu pour nous d’agir).