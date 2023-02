TOUBA - Demain, jour de déguerpissement !

Comme prévu par le Khalife Général des Mourides, ce vendredi, la cité religieuse de Touba connaîtra une opération de déguerpissement de grande envergure avec l’implication intégrale de la communauté Baayfaal.

Serigne Mountakha Mbacké avait, en effet, instruit Serigne Amdy Modou Mbenda Fall de se charger de dégager le tronçon qui va de la zone 28 jusqu’à la ligne terminale du marché Ocass.

Ainsi, toutes les cantines qui débordent seront détruites et tous les étals sauvages qui empiétent la route seront dégagés. Dans une déclaration adressée aux commerçants et autres marchands ambulants, le premier des Baayfaal, par le biais de son porte-parole, avait clairement signalé qu’aucune concession ne sera faite. Ce qui avait amené certains propriétaires de cantines et d’étals à vider les lieux avant ce jour fatidique du vendredi 24 février 2023.

Un tour dans la cité a permis de découvrir que beaucoup ont plié bagages, mais aussi que beaucoup semblent continuer de s’entêter à moins de vouloir attendre les derniers instants pour s’exécuter. Pour cette opération, mis à part le marché Ocass, Ndamatou sera concerné tout comme le long de la Corniche. Si les Baayfaal sont fin prêts pour s’attaquer à la tâche dès les premières heures du vendredi, les forces de l’ordre paraissent, elles, à pied d’œuvre pour assurer la sécurité à tout le monde. Affaire à suivre…