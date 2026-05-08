Mali - Enlèvement de Me Mountaga Tall : Me Ousmane Ngom réclame sa libération immédiate


L’ancien ministre de l’Intérieur du Sénégal, Me Ousmane Ngom, a réagi avec stupéfaction et douleur à l’annonce de l’enlèvement et de l’arrestation de Me Mountaga Tall, éminent avocat et figure politique malienne. Dans un entretien accordé à Dakaractu, il a exprimé sa solidarité envers son confrère et lancé un appel à la communauté internationale.

 

Me Ousmane Ngom a tenu à rappeler les liens qui l’unissent à Me Mountaga Tall. Les deux hommes ont été condisciples à l’université avant d’entrer ensemble au barreau de Dakar. « C’est un brillant avocat, profondément attaché aux valeurs de liberté, de droits de l’homme et de démocratie », a-t-il déclaré, balayant d’emblée toute hypothèse d’une quelconque dérive de la part de l’avocat malien. À en croire Me Ousmane Ngom, celui qui a consacré sa vie au combat pour le retour à l’ordre constitutionnel au Mali ne saurait être soupçonné de sortir des voies légales.

 

L’ancien ministre de la santé et de l’action sociale dans le gouvernement d’union nationale d’Abdou Diouf a dit ne pas cacher son inquiétude quant à la vie et à la santé de Me Mountaga Tall depuis son enlèvement. Il a, en conséquence, lancé un appel pressant aux autorités maliennes, africaines et à la communauté internationale pour qu’elles se mobilisent en faveur de sa libération. À ses yeux, Me Tall représente bien plus qu’un simple détenu. Il constitue en effet, un pilier potentiel dans le processus de normalisation institutionnelle du Mali. « Je demande que sa libération soit obtenue et qu’il soit rendu à sa famille et à son pays », a lancé Me Ousmane Ngom, convaincu que l’avocat peut encore jouer un rôle décisif pour que la démocratie et les libertés continuent de triompher au Mali.

 
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Vendredi 8 Mai 2026
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