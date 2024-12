TOUBA- Dangote Cement Senegal apporte son soutien au Khalife qui démarre bientôt le projet d’embellissement de la mosquée

Dans le cadre des nouveaux projets qu’il a initiés notamment la réfection et l’embellissement de la grande mosquée, Serigne Mountakha a reçu vendredi une délégation de « Dangote Cement Senegal » venue apporter sa contribution. Celle-ci était conduite par le Directeur-Général de la cimenterie, Ousmane Mbaye qui était accompagnée de la dahira mouride de l’entreprise « Waqana Aqane ».



Un geste hautement salué par le patriarche qui a remercié et prié pour ses hôtes et pour l’entreprise . En 2022, pour rappel, la cimenterie n’avait pas manqué de jouer sa partition dans la réalisation du projet éducatif mis en branle dans la cité sainte de Porokhane mais aussi à l’occasion de la construction de la ‘’Kanzul Kitabu ’’ ou ‘’Maison du Coran’’, de l’Université de Touba.