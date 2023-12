TOUBA - Dame Diop : "Le 25 février sera l’occasion pour les Sénégalais de dire merci au Président Sall à travers l’élection de Amadou Bâ"

Venu prendre part à la cérémonie d’inauguration de la permanence ouverte par Sokhna Fatou Binetou Pouye à Mbacké, en perspective de l’élection présidentielle, Dame Diop s’est estimé rassuré par rapport à l’élection de Amadou Bâ en 2024 par ce qu’il a vu chez les femmes de Touba, en terme de mobilisation et d’engagement. L’ancien ministre de la République et coordinateur de Benno à Diourbel précisera que 2024 sera l’occasion pour les femmes de tirer le chapeau au Président Macky Sall qui, selon lui, leur a donné toute la considération qu’elles méritaient et qu’elles n’ont jamais pu avoir des régimes précédents. Il se félicitera de l’engagement de Sokhna Fatou Binetou Pouye aux côtés de Amadou Bâ pour un triomphe en février. Dame Diop était accompagné de Ousmane Mara Diop, membre du Cese.