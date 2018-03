TOUBA DIANATOUL MAHWA - Une pénurie d'eau qui dure depuis le dernier Magal

Ce sont des populations de Touba Dianatoul Mahwa visiblement déconcertées qui sont sorties en masse, vendredi, pour dénoncer cette pénurie d'eau qui date du Grand Magal. Selon Ndiaga Diongue, porte-parole des manifestants, la situation va même au-delà du Magal.



'' Depuis la disparition de Serigne Saliou Mbacké plus exactement, la situation n'est plus revenue à la normale. C'est comme si les autorités nous ont lâchés et que Dianatoul Mahwa ne fait plus partie de Touba. Nous n'avons plus d'eau en permanence. Aujourd'hui ,c'est le chaos. Plus une goutte ne coule des robinets. Nous sommes allés discuter avec Maou Rahmati. Hélas, aucune solution n'a été trouvée. Nous interpellons l'État du Sénégal. ''



Les populations disent attendre de savoir le noeud du problème et affirment être prêtes à mettre la main à la poche...