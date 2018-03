TOUBA / Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma offre au district sanitaire de la cité une ambulance médicalisée

En marge du Conseil municipal qui a été convoqué ce mardi par Abdou Lahad Kâ, Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma a consenti un geste hautement significatif à l'endroit du district sanitaire de Touba. Le conseiller municipal adjoint au maire ( tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar lors des dernières législatives à Touba et Mbacké ) a, en effet, offert une ambulance médicalisée en guise d'appui aux populations des quartiers périphériques généralement confrontées à de terribles difficultés de locomotion lorsqu'elles doivent être transférées d'une structure médicale à une autre.



Le district, selon nos sources, a décidé d'affecter le véhicule au poste de santé de Sam Bouqatoul Moubarak. Ces populations, géographiquement isolées et complétement démunies, par endroit, devraient s'en réjouir, selon les autorités municipales présentes à la cérémonie solennelle de remise des clefs. Étaient présents Abdou Lahad Kâ, maire de la commune et qui a réceptionné le véhicule et Serigne Sidi Abdou Aziz Mbacké, adjoint au maire et Haut Conseiller des Collectivités Territoriales.