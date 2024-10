TOUBA- Abdoulaye Niane ( Dekkal - Téranga): « Écueils à éviter : Des députés qui se comportent comme des enfants et un pouvoir exécutif qui contrôle le législatif »

Jadis très proche de Ousmane Sonko jusqu’à être son directeur de campagne lors de la présidentielle de 2019 , Abdoulaye Niane dirige une liste en perspective des législatives. Tête de file de « Dekkal Téranga », le leader politique a invité les Sénégalais à éviter , principalement, deux écueils dans le choix des hommes à envoyer à l’hémicycle. Pour lui, il faudra tout faire pour ne pas mettre tous les pouvoirs entre les mains du régime actuel.



« Il n’est pas efficace de donner le pouvoir législatif aux tenants du pouvoir exécutif . Le peuple doit se réserver les moyens de contrôler l’action du gouvernement. Il faut des députés qui savent évaluer l’action de ce gouvernement. Ce que le régime actuel a montré jusque-là c’est la menace , les persécutions etc… S’ils ont la majorité à l’Assemblée Nationale , ils feront ce qu’ils voudront et personne , d’ici 05 ans , ne pourra rien n’y faire . La démocratie exige de l’équilibre. Ce que nous avons vu pendant ces 06 mois montre qu’ils n’attendent que d’avoir la majorité pour mieux exercer leur diktat. Déjà , leur manière de faire laisse à désirer. Mise à part la leur , aucune autre liste n’a pu avoir le temps d’être présente sur l’ensemble des 46 départements du Sénégal. Nous les avons vu faire dans la précipitation pour organiser les élections législatives alors qu’il était possible de nous accorder beaucoup plus de temps sans aller au-delà des délais . Leur objectif c’était d’empêcher l’opposition d’avoir des listes partout. Je crois , en effet, que le collège électoral a été convoqué de manière hâtive ».



Abdoulaye Niane de déplorer , par ailleurs, la physionomie de la défunte législature composée, selon lui et en grande partie , de députés « qui se sont parfois comportés comme des enfants ». D’où la nécessité , dit-il, chez les populations Sénégalaises de davantage mûrir leurs choix. Il dira avoir investi des hommes et des femmes de valeurs , conscientes de la lourde tâche qui les attend. Il compte aussi sur ces derniers, une fois élus, de protéger la religion et les chefs religieux persécutés à outrance , ces dernières années, par des insulteurs à travers notamment la toile. « Si je suis élu , je compte travailler dans le sens de proposer des lois qui viseront à protéger davantage les chefs religieux attaqués à tort et à travers ». Abdoulaye Niane et son équipe sont attendus , à travers des caravanes, à Kaffrine , Koungheul, Koumpéntoume et Tambacounda.