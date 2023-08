TOUBA / Abdou Karim Sall ( DG ARTP): « Le roaming national ou itinérance nationale est devenu maintenant une réalité au Sénégal »

Comme à son habitude, le Directeur Général de l’Artp a effectué une visite de terrain dans la cité religieuse de Touba en perspective du Grand Magal. Abdou Karim Sall, s’est réjoui du basculement effectif du roaming national, précisément. Ce système permettra aux abonnés d’un opérateur d’utiliser le réseau d’un concurrent pour émettre et recevoir des appels, sms et accéder à Internet, sans difficulté. L’hôte de la cité de signaler que les tests ont été tous concluants même si des correctifs devront être apportés dans la basculement des données mobiles et que d’autres seront effectués dans la partie Nord du pays. « L’itinérance nationale ou roaming national est un levier de régulation qui permet aux abonnés d’un opérateur d’utiliser le réseau d’un autre opérateur national pour émettre et recevoir automatiquement des appels, s’il se trouve dans une zone non couverte par son opérateur ».