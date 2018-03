Système parrainage des candidats à la Présidentielle : Me Abdoulaye TINE dénonce « un projet d’attentat au pluralisme démocratique au Sénégal ».

L’USL dénonce fermement le projet de loi visant à instaurer un système de parrainage des candidatures à la présidentielle de 2019 selon lequel chaque prétendant devra recueillir les signatures d’au moins 1% des électeurs inscrits sur les listes électorales dans 7 régions différentes. Me Abdoulaye Tine président de l’Union Sociale Libérale (USL) s’insurge contre cette volonté du président Macky Sall. Il a dénoncé «un projet d’attentat au pluralisme démocratique au Sénégal». Pour l’avocat, la démocratie ne peut pas et ne doit pas être réduite à une affaire de grand ou de petit parti. A l’en croire, au moment de l’élection présidentielle, tout acteur du jeu politique, quelle que soit la taille de sa formation doit pouvoir exprimer librement sa vision sur les problèmes du pays ainsi que les solutions qu’il préconise. A travers ce projet, regrette-il, le président Macky Sall a manipulé des règles constitutionnelles et républicaines, ce qui est indécent du point de vue de l’éthique démocratique.