Système de parrainage : Pape Mahawa Diouf répond à Vilane et tacle l'opposition

Le porte-parole du Parti socialiste a plaidé pour des concertations plus larges afin de trouver un consensus autour du système de parrainage brandi par le camp présidentiel et qui pourrait dans les prochains jours être adopté à l'Assemblée nationale. Seulement pour la cellule de Communication de Benno Bokk Yaakaar dont Abdoulaye Vilane est membre, ce dernier n'a fait rien d'autre que donner son opinion qui n'engage pas son parti. De l'avis de Pape Mahawa Sémou Diouf, le parrainage est indispensable à la démocratie sénégalaise. Pour le coordinateur de la Cellule de communication de la coalition présidentielle, les opposants qui brandissent le drapeau rouge du 23 juin n'ont pas compris l'esprit de cette journée. A l'en croire, les faits et gestes qui ont conduit au soulèvement du peuple lors de cette journée fatidique n'ont rien à voir avec ce qui se fait maintenant, sous l'actuel régime...