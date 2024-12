Syrie: la Russie affirme qu'Assad a "démissionné de son poste" et quitté le pays

Le Kremlin a affirmé dimanche que le président syrien Bachar al-Assad avait "démissionné de son poste" et quitté la Syrie, après l'offensive fulgurante de groupes rebelles menés par des islamistes radicaux qui a mis son armée en déroute.



"Suite aux négociations entre Bachar al-Assad avec un certain nombre de participants au conflit armé sur le territoire de la Syrie, il a décidé de démissionner de son poste présidentiel et a quitté le pays en donnant l'instruction de procéder au transfert du pouvoir de manière pacifique", a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.