Suspension de séance plénière à l’Assemblée nationale : Birahim Souleye Diop hausse le ton et insiste sur l’article L57

Le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi n’a pas apprécié la manière dont les députés de ma majorité ont boudé la salle lors de la session plénière qui aborde les questions liées aux articles L28 et L29 du code électoral.



Même si un député de Tawaxu prend la parole et avance des propos sur la démarche pour rendre éligible Karim Wade et Khalifa Sall, cela ne doit pas être un prétexte pour arrêter les travaux.



Birame Souleye Diop par ailleurs, évoque l’amendement fait sur l’article L57 du code électoral qui devra prendre en charge la participation de tous les candidats aux élections et par conséquent, celle de leur leader Ousmane Sonko.