Surveillance maritime / Capitaine de Vaisseau : « l’État du Sénégal a pris la pleine mesure des enjeux et défis de la sécurité et de la sûreté en mer »

Les attaques perpétrées et de tous genres dans le Golfe de Guinée interpelle plus d'un. C'est pourquoi les autorités portuaires du Sénégal conscientes de la menace pesante qui guette les côtes sénégalaises, ont initié une énième formation aux personnels du port conformément au code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (Code ISPS).

C'est dans ce cadre que le capitaine de Vaisseau, Abdou Sène, énumère les urgences qui pèsent sur les épaules de l’État concernant, la piraterie, le vol à main armée à l'encontre, ... des navires en plein mer du golfe de Guinée.

Selon lui, les enjeux sont énormes et le Sénégal ne pourrait pas ne pas s'investir d'arrache-pied pour prévenir d'éventuelles attaques de ce genre. « Le Sénégal a ratifié les conventions maritimes internationales en matière de sûreté. Le Sénégal s'est doté d'un plan national d'intervention d'urgence en mer. L’État du Sénégal a pris la pleine mesure des enjeux et défis de la sécurité et de la sûreté en mer », fait-il savoir...