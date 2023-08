Surenchère de l'oignon : " A l'horizon du Magal de Touba sera un très vieux souvenir" (Syndicaliste)

A l'occasion du renouvellement du bureau syndical des travailleurs du ministère du Commerce, le SG sortant est revenu sur la spéculation de l'oignon notée ces derniers temps. A l'en croire, il y aura suffisamment d'oignons pour le magal et le marché sera bientôt approvisionné. " Il y a une importante quantité qui est déjà sur le marché et une autre qui va venir. Ce qui est sûr, à l'horizon du Magal de Touba ce sera un très vieux souvenir" fait savoir Mohamed Mbaye.



Pour justifier cette surenchère des produits, il note : " s'il s'agit des produits dont nous ne maîtrisons pas les coûts, des produits qui nous viennent de l'étranger sans oublier le coût du frêt qui a doublé, cela nous dépasse et nous serons dans la réaction" fait savoir le syndicaliste.