« Supposé désaccord avec la SG du Ps » : L’honorable député Aly Mané se démarque des propos diffamatoires et mensongers avec Aminata M. Ndiaye

Le député et président du Conseil départemental de Nioro, connu également au sein du Parti socialiste (Ps) se démarque totalement de l'information relayée depuis ce matin par une certaine presse lui prêtant des propos qu’il aurait tenus : « Je suis formel! Je n’ai jamais soulevé des propos en contradiction avec ceux de la secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye sur la candidature du Benno Bokk Yakaar », a clarifié le député du « Saloum » qui réitère son soutien à la personne morale du Parti socialiste.



Même s’il y’a certaines personnes qui jouent à le déstabiliser dans sa volonté politique et son compagnonnage avec la présidente Aminata Mbengue Ndiaye, le président du conseil départemental de Nioro insiste sur sa volonté de poursuivre le combat auprès de la SG du Ps pour une candidature qui prend en compte les priorités du peuple Sénégalais et qui perpétue la vision du chef de l’État, Macky Sall, qui a déjà posé les jalons d’une émergence soutenue...