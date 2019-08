Supercoupe d'Europe : Liverpool remporte le trophée aux tirs au but, suite à un doublé de Sadio Mané (2-2, TAB 5-4)

Dans ce match de Supercoupe d'Europe qui se jouait à Istanbul, Chelsea et Liverpool se sont finalement départagé aux tirs au but. Mais, auparavant, Olivier Giroud avait permis aux "Blues" d'ouvrir le score (1-0, 36e.) Dans la foulée l'international sénégalais, Sadio Mané lui répondait à la 48e. En effet, suite à un petit cafouillage, le n°10 des "Reds" envoyait le cuir au fond des filet (1-1.)



Néanmoins il n'y aura pas de vainqueur à la fin du temps réglementaire, et direction donc, les prolongations. Dans les premières minutes, Mané, parfaitement servi par Firmino dans la surface mettait son doublé, lui qui devient à ce jour le premier joueur Sénégalais à marquer dans une finale de Supercoupe d'Europe, (2-1, 95e.) Finalement, Jorginho permettra à Chelsea de revenir dans cette finale (2-2) à la 99e, suite à un penalty accordé par Stéphanie Frappart, la première femme arbitre d'une rencontre masculine majeure.



Il aura ainsi fallu aller à la séance des tirs au but pour connaître le vainqueur de cette Supercoupe d'Europe : Liverpool s'est imposé 5-4 aux penalties, au bout du suspens. Après la Ligue des champions, la bande à Jurgen Klopp remporte un autre trophée majeur en 2018-2019. Une bonne nouvelle pour le Sénégalais, Sadio Mané, en course pour le ballon d'or africain, et européen...