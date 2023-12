Suite de la tournée « Motalli Yeené » : Le convoi de Khalifa Sall bloqué à Matam.

Continuant sa tournée politique « Motalli Yeené » dans l’intérieur du pays depuis lundi, Khalifa Sall et ses camarades de Taxawu ont été stoppés à Matam (Ourossogui). L’instruction viendrait du prefet « interdisant désormais les convois dans la zone ».

« Depuis 5 jours, date de notre arrivée à Matam les gendarmes nous suivent, par des fouilles et contrôles injustifiés », s’indigne une source qui fait partie du convoi.



Le leader de Taxawu Sénégal compte poursuivre ses tournées et aller à la rencontre des sénégalais en perspective de la présidentielle de 2024.