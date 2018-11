Suite à un comportement déplacé lors d'une rencontre entre responsables de Kaolack et le chef de l'État : Ousmane Noël Dieng présente ses excuses

L'audience que le chef de l'État avait accordée aux responsables de BBY lors de sa dernière visite à Kaolack, avait abouti à une vive altercation entre le maire de Sibassor et le protégé de Diène Farba Sarr.

En effet, l'édile de Sibassor ayant eu à traiter sévèrement le ministre en charge du cadre de vie, le qualifiant au passage de commun diviseur, le président du Mjk, Ousmane Noël Dieng, va s'emporter et déverser des insanités sur lui en présence du patron de l'Apr. Il n'avait pu contenir sa colère.

Maintenant que la passion s'est estompée, il regrette profondément son écart de langage et a même présenté ses plus vifs regrets au président Sall...