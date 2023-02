Subventions : La FSF distribue 1,2 milliards FCFA aux clubs et acteurs du football local…

La Fédération Sénégalaise de Football a communiqué sur les subventions accordées aux clubs de football professionnels et amateurs ainsi qu’aux acteurs du football local pour le compte de la saison 2022-2023.

Pour cette année, la FSF qui sort d’une année faste avec la CAN 2022 et le mondial 2023 sans oublier le CHAN 2023, a décidé de redistribuer plus d’un millard de FCFA (1.299.500.000 FCFA.) d’après le communiqué de la FSF. Ladite somme a été libérée pour le paiement des primes des clubs et acteurs du football sénégalais.