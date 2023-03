Stabilité du pays : les imams et oulémas prêchent la paix sociale et invitent au respect des Chefs religieux.

Face aux moments difficiles qui se manifestent à travers un langage inapproprié de part et d'autre, les imams et Oulémas du Sénégal ont tenu un point de presse ce mardi 07 mars 2023 pour lancer un appel à la paix et la stabilité du pays. L'Imam Oumar Diène, président de l'Association National des Imams et Oulémas du Sénégal, dans le cadre de notre mission d'éducateurs et de modérateurs de la société, lancent un appel à tous les Sénégalais à un dialogue pour la paix et la concorde nationales auxquelles tous les acteurs prendront part pour trouver des solutions à nos problèmes. Pour lui, seul un tel dialogue inclusif peut garantir la paix et l'honneur du peuple afin de préserver l'unité nationale. "Notre pays n'est pas malade, c'est nous les citoyens, à nos différents niveaux de responsabilité, qui souffrons de multiples symptômes ! Il est plus que temps de changer."



Poursuivant, il ajoute que cette rencontre sera une mise à l'épreuve de leur engagement civique, de leur maturité politique et de leur esprit démocratique, un défi à leur unité nationale et à leur sens de la mesure, de leur amour pour la paix. Sauvons nos acquis démocratiques dans la dignité et le pacitisme", a laissé entendre l'Imam Oumar Diène.

Lors de son allocution, il est également revenu sur la stigmatisation des chefs religieux dans les réseaux sociaux. "Au Sénégal, nous avons un Islam confrérique qui a beaucoup contribué à la formation de la nation et du type sénégalais actuel, à asseoir les bases de la religion, à la conservation de nos valeurs culturelles... Cette réalité, en plus de leur rôle de stabilisateurs sociaux, confère aux guides religieux le droit au respect et à la considération", indique-t-il. À cet effet, les imams et oulémas invitent les populations à éviter de les stigmatiser ou de les banaliser.



Pour la paix et la cohésion sociale, Imam Diène demandent aux autorités de l’État de prendre des mesures nécessaires allant dans le sens d'apaiser la situation actuelle pour créer un climat propice à un dialogue serein.



Cependant, le président de l'Association Nationale des Imams et Oulémas du Sénégal invite les responsables sociaux, leaders d'opinion, hommes et femmes des médias, à mesurer le grand pouvoir qui est entre leurs mains et le devoir de responsabilité que cela implique. "Ils ont le devoir d'informer, d'éduquer et de cultiver la paix dans les cœurs et les esprits, une paix basée sur la vérité, la justice et la dignité", prévient-il. Selon lui, les hommes des médias doivent éviter de réveiller les passions négatives, en étant des exemples dignes et pacifiques en parole et en actes, pour prévenir les tensions et les affrontements préjudiciables à tous.