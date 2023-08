Sports mécaniques : le club des motards du Sénégal décline ses ambitions et réclame une fédération autonome.

En conclave le dimanche 27 août dernier dans un hôtel de la Place, l’Association des Clubs de Motards du Sénégal a clairement décliné ses ambitions et son programme de l’année 2023 et 2024, en vue de vulgariser cette entité qui regroupe plus de 1000 amoureux de la moto. Dans ce programme très élargi, l’Association des Clubs de Motards a voulu le dérouler en autre partie. Pour ce faire, l’association compte débuter ses premières activités par le recensement des motocyclistes, ensuite procéder à la vente de cartes de membre et enfin tenter de se procurer un siège.



La deuxième phase consiste à mettre en place et dérouler des projets-pilotes pour les mécaniciens et les pilotes professionnels.



La troisième phase de ce programme va ainsi permettre à l’association de trouver des solutions pour l’emploi des jeunes membres.



Et pour finir, l’Association des Clubs de Motards du Sénégal compte évaluer l’impact de ses activités.







L’Association des Clubs de Motards du Sénégal ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Selon leur président Séga Ndiaye, l’association a pour ambition principale de se séparer de la Fédération sénégalaise de sport automobile et motocycliste. En effet, se sentant délaissée et peu considérée par cette entité qui existe depuis 1952, l’ACMS compte réclamer la séparation des deux disciplines (automobile et motocycliste).







Par ailleurs, l’ACMS interpelle les autorités qui décrètent des arrêtés qui empêchent la circulation des motocyclistes. Pour le président de l’ACMS, l’association a des solutions à ce problème et ils sont ouverts au dialogue...