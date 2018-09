Sport : Moustapha Sow équipe toutes les Asc de Kaolack.

L'acte posé par le président de la fondation "Moustapha Sow" est la deuxième du genre dans le mouvement associatif kaolackois après celui de feu Serigne Mamoune Niass. En effet, le leader du mouvement dans le cadre de ses actions de développement en faveur de Kaolack a réuni le temps d'un week-end toute la famille sportive nationale dans la capitale du Saloum. Le ministre en charge des sports, les anciens internationaux sénégalais que sont El Hadji Ousseynou Diouf et Alassane Ndour ainsi que tout le mouvement sportif de la région ont marqué de leur présence la cérémonie officielle de remise d'équipements sportifs à l'ensemble des associations sportive de Kaolack. Cette cérémonie qui s'est déroulée dans la grande salle de la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack a également noté la présence du ministre de la culture Abdoulatif Coulibaly. Ils étaient tous là pour magnifier ce geste de Moustapha Sow à l'endroit du mouvement navétane. Pour réussir une telle initiative, le leader de" Kaolack Yes " a déboursé plus de 10 millions de nos francs...