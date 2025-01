Souveraineté de nos ressources : Vers la création d’un Comptoir Commercial National de l’Or pour répondre aux besoins de nos bijoutiers

Le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, répondant à une demande pressante des bijoutiers nationaux, a chargé le gouvernement de mettre en place un Comptoir Commercial National de l’Or. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la souveraineté sur les ressources naturelles du pays et vise à garantir un approvisionnement stable et local en or pour les artisans bijoutiers.



Par ailleurs, soucieux d’améliorer la cohabitation entre les populations locales et les sociétés minières, le Président de la République a demandé au gouvernement d’élaborer, en concertation avec les acteurs territoriaux, un mécanisme consensuel pour renforcer les relations entre ces parties. Ce mécanisme devra notamment porter sur la préservation de l’environnement et du cadre de vie, la promotion des emplois locaux, ainsi qu’un encadrement renforcé de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).



Enfin, dans l’optique de consolider la transparence dans le secteur minier, le chef de l’État a souligné au Premier ministre la nécessité d’évaluer l’action conjointe, voire complémentaire, de la Société des Mines de Fer du Sénégal Oriental (MIFERSO) et de la Société des Mines du Sénégal (SOMISEN). Cette évaluation permettra d’optimiser leur contribution au développement économique et social du pays.