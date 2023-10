Soutien et prières à sa candidature : le Pm Amadou Ba charme la communauté Lébou. (Reportage)

Accompagné d’une forte délégation, le Pm et candidat de la coalition BBY, Amadou Ba, a effectué dans l’après-midi de ce 14 octobre, une tournée auprès de chefs religieux et coutumiers de la communauté Lébou de la capitale dakaroise. Une visite de courtoisie aux allures d’informations sur les projets de l’État et sur ses ambitions de les poursuivre, d’un appel au soutien à sa candidature à la présidentielle de 2024, mais surtout pour solliciter des prières pour l’accomplissement de la mission qui lui est assignée par le Chef de l’Etat, Macky Sall.



Le Pm s’est d’abord rendu chez le grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop qui l’a reçu avec des dignitaires de la communauté Lébou. Sur place, le Pm Amadou Ba a exprimé ses ambitions pour la région de Dakar et entend partager dans les jours à venir les projets et programmes pour Dakar et la communauté Lébou en particulier. Le Grand Serigne de Dakar qui a magnifié le déplacement de l’autorité, s’est réjoui de l’estime accordée à la communauté de Dakar. Il a également fait part des doléances des 121 villages Lébou du Cap-vert.







Le Premier ministre et candidat de la majorité présidentielle, Amadou Ba, s’est par la suite rendu à la Grande mosquée de Dakar où il a été reçu par l’imam Moussa Samb. Dans le lieu de culte, il s’est longuement entretenu avec la délégation qui l’a reçu. L’autorité a rassuré sur les objectifs de l’État et a invité les religieux à l’accompagner pour la poursuite des projets visés dans les dix ans à venir.







Après l’étape de la Grande mosquée, le Pm Amadou Ba est allé chez l’autre Grand Serigne de Dakar, Pape Ibrahima Diagne. Les échanges entre le dignitaire Lébou et l’homme d’État ont été axés sur le lien fécond entre l’État et la communauté dakaroise. Le Grand Serigne a profité du passage du Chef du gouvernement pour lui faire part des grands projets de la communauté Lébou.



La rencontre entre le Premier ministre et les dignitaires Lébou s’est terminée avec des prières formulées en faveur du candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar pour son triomphe au soir du 24 février 2024.







Le Pm était accompagné dans sa tournée auprès des chefs coutumiers par les responsables Seydou Guèye, Abdoulaye Diouf Sarr, Ndèye Saly Diop Dieng, le ministre Abdou Karim Fofana, Moussa Sy, la déléguée générale, Aminata Sow entre autres responsables de la mouvance présidentielle.