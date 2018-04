Souleymane J. Diop à Fatick : « Nos réalisations parlent pour nous… Si la campagne rurale rejoint celle présidentielle… »

Dans le cadre de la célébration des 6ans de l’accession du Président Macky SALL au pouvoir, M. Mamadou Ngom NIANG, a réuni autour de lui des pontes de la République chez lui à Fatick. En plus du Ministre d’Etat Mbaye NDIAYE, le Ministre Délégué, M. Souleymane J. DIOP et d’autres responsables politiques se sont retrouvés à côté du maire de la ville et Ministre des Sports ? M. Matar BA. Avec comme toile de fond les réalisations du Chef de l’État dans la région et dans le pays. La Berge du SINE a été prise d’assaut par les militants venus répondre à l’invitation de leurs fils. Dans la région de Fatick, les réalisations du PUDC (Programme d’Urgence de Développement Communautaire) ont permis à la région d’être sur les rampes de l’émergence. En effet, les programmes de pistes rurales, d’Hydraulique rurale et de mise à disposition de matériel ont été réalisés dans le cadre de la phase I du programme et ont été exécuté à 100% avec 489 équipements agricoles, 152 km de pistes… Selon M. Souleymane Jules Diop, « Nos Réalisations parlent pour nous… Si la campagne rurale rejoint celle présidentielle cela ne sera que bénéfique pour nous »