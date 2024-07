Soudan: le chef des paramilitaires des FSR "salue" les pourparlers de cessez-le-feu annoncés par Washington

Le général Mohammed Hamdane Daglo, qui dirige les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) en guerre contre l'armée soudanaise depuis plus d'un an, a salué mardi soir l'invitation de Washington à des pourparlers de cessez-le-feu prévus en août, et annoncé que les FSR y participeront.



"J'annonce notre participation aux pourparlers de cessez-le-feu à venir le 14 août 2024 en Suisse", a écrit le général sur X, tout en disant "saluer" l'invitation lancée par le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken.