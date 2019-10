Sory Kaba : Entre déloyauté et défiance.

L'Ambassadeur Sory Kaba, Directeur Général des Sénégalais de l’Extérieur a effectué une sortie inopportune et malencontreuse sur les ondes de la RFM ce dimanche 20 octobre 2019.



Pour un Directeur Général, ayant un statut d’Ambassadeur, Monsieur Sory Kaba vient encore, comme à l’accoutumé, de piétiner les principes de base qui régissent sa fonction.



En tant qu’Ambassadeur, il est tenu par le devoir de réserve et de consultation de la hiérarchie avant toute réaction médiatique ou prise de position sur certains sujets. Monsieur Kaba se révèle encore à l’opinion dans sa défiance ouverte de la hiérarchie qu’il n’a pas jugé nécessaire d'informer, ni de solliciter l'autorisation avant cette malheureuse sortie médiatique qui montre la véritable nature de l’homme.



Au moment où le Chef de l'Etat a récemment posé des actes politiques forts en graciant de manière souveraine Monsieur Khalifa SALL et en se réconciliant avec l'ancien Président Abdoulaye Wade sur demande au Vénéré Khalif Général des Mourides, pareille déclaration susceptible de semer le trouble sur la scène politique est malvenue d'autant plus que l'une des questions abordées n'est meme pas à l'ordre du jour.



Je me permets de rappeler à l'Ambassadeur KABA, cette belle citation de Johann Wolfgang Von GOETHE: « l’ingratitude est toujours une sorte de faiblesse: je n’ai jamais vu que les hommes capables se soient montrés ingrats ». Un pareil comportement irresponsable mériterait, ne serait ce que pour donner l'exemple à ces mercenaires et autres activistes, des mesures disciplinaires fortes.



Enfin, j'appelle de vive voix Monsieur Kaba à la réserve, la retenue et au respect des principes qui régissent l'administration à laquelle il appartient car comme disait le Président Mitterand « Sur le chemin de la trahison, il n'y a que le fleuve de la honte à traverser. »



Ardo Balé NDIAYE

Chef de Cabinet du Secretaire d’Etat Moise SARR