Port de Dakar : DP World enregistre un record de performance avec 77 680 conteneurs standards de 20 pieds en avril 2024

DP World Dakar a enregistré ce mois d’avril, sa meilleure performance mensuelle de conteneurs manutentionnés depuis le début de ses opérations en 2008. Une performance jamais atteinte depuis le début des opérations de DP World au Sénégal en 2008. Elle fait état d'un nouveau record de performance avec 77 680 EVP (conteneurs standards de 20 pieds) manutentionnés au mois d’avril 2024. Dans un communiqué rendu public ce mercredi, DP World dit surpasser le précédent record de 76 282 datant de mars 2023. Un résultat qui démontre selon la filiale de Dubaï, « de son engagement à soutenir le développement des infrastructures commerciales et à contribuer à dynamiser le commerce au Sénégal et en Afrique de l’Ouest de manière générale ».





« Nous sommes fiers de cette importante réussite qui est le résultat de nos efforts visant à optimiser la manutention du fret maritime et terrestre dans le terminal. Nous restons déterminés à fournir des solutions intelligentes et innovantes à nos clients. En effet, nous ne nous contentons pas seulement d'établir une nouvelle norme d'excellence dans l'industrie, mais nous ouvrons également la voie à un avenir où efficacité et innovation vont de pair. », a déclaré Clarence Rodrigues, Directeur général de DP World Dakar.





Pour rappel, DP World a investi au cours des 16 dernières années plus de 180 milliards de francs CFA au terminal à conteneurs du port de Dakar ce qui a permis de faire passer sa productivité de 265 000 EVP en 2008 à plus de 800 000 EVP en 2023. Des performances qui ont positivement impacté le commerce, la croissance économique et la création d’emplois au Sénégal. DP World a également contribué à améliorer considérablement l’accès aux marchandises pour les populations au Sénégal et dans la région contribuant à faire du port de Dakar l’un des plus efficaces en Afrique de l’Ouest et un réel exemple d’excellence opérationnelle. DP World investit également 1 milliard d'USD dans la construction en cours du port de Ndayane, ce qui renforcera considérablement la position commerciale du Sénégal.