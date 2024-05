Kaolack / Exploitation ferraille : "Nous sollicitons une dérogation à l'autorisation d'exporter en attendant l'obtention de nos licences" (Serigne Momar Sokhna)

Depuis des mois et bien avant la présidentielle 2024, les dossiers de renouvellement de plusieurs licences d'exportation de ferraille dorment dans les tiroirs de la direction du commerce intérieur. Des tonnes de ferraille sont bloquées dans les trois entreprises d'exportation de ferraille (Metal Sen 20 000 tonnes, Fabrimetal près 6 000 tonnes et Someta + 8 000 tonnes). Aujourd'hui, le secteur avec ses centaines d'employers est bloqué. Sur les 35 demandes de renouvellement de licence, seulement deux sont sorties au moment où ces exportateurs attendaient au minimum l'obtention d'une vingtaine de licences.



Selon le président de la coopérative des ferrailleurs de Kaolack, membre fondateur du regroupement des ferrailleurs du Sénégal et exporteur, Serigne Momar Sokhna, "les services des douanes situés sur l'axe Thiès-Diamniadio bloquent les containers de ferraille". "Ils réclament une autorisation d'exploitation et une licence. Si le propriétaire a une licence expirée, sa marchandise est bloquée ce qui crée énormément de problèmes surtout d'ordre financier qui impactent sur l'économie sénégalaise", explique Serigne Momar Sokhna.



Qui interpelle le nouveau ministre du commerce Serigne Guèye Diop. "Nous sollicitons une dérogation à l'autorisation d'exporter en attendant l'obtention de nos licences. À défaut qu'il nous permette de travailler avec nos anciennes licences, le temps qu'il étudie nos dossiers d'obtention de nouvelles licences", fait-il remarquer, réitérant son appel au Président Diomaye et à son PM pour sauver les milliers de pères de familles qui vivent de ce secteur.