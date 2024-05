Recrudescence des accidents à Ziguinchor: La route de Néma 2 ou l’axe du mal

En l'intervalle de deux jours seulement, deux cas d’accidents ont été enregistrés sur l’axe château d’eau - l’université Assane Seck. Le lundi 06 mai deux conducteurs de moto taxi jakarta sont entrés en collision, ils s’en sont sortis avec des blessures. Le mardi 07 mai, le pire s’est produit, un autre conducteur de moto taxi Jakarta et une passagère qui se trouve être sa tante, ont perdu la vie dans un accident de la circulation.



Selon plusieurs sources, il s’agit d’une collision entre un véhicule de l’armée et une moto occasionnant la perte en vie humaine. La dame en question est une ménagère qui travaille à l’Université et s’est abonnée aux services du conducteur.



Plusieurs habitants du quartier Néma 2 pointent du doigt l’étroitesse de cet axe très emprunté par des Ziguinchorois, une route principale qui mène à l’UASZ. " Tout notre problème c’est cette route. Chaque instant, nous assistons à des cas d’accidents et très souvent, c’est nous les jakartaman qui en sommes les victimes. Ce n’est pas normal, cette route doit être refaite ", explique un jeune conducteur, stationné à l’arrêt terrain Jamoral de Ziguinchor.



Nema 2, créé en 1957, est un quartier où vivent près de 22 000 âmes. Ce quartier d’une forte concentration souffre de son non-lotissement, d’un manque d’assainissement, à cela s’ajoute l’absence d’infrastructures socio-économiques de base.