Soham El Wardini aux employés de la ville de Dakar : « J'ai le sentiment du devoir accompli »

Face aux travailleurs de la ville de Dakar, la maire se dit fière de ses collaborateurs qui l'ont accompagnée durant son magistère.



"Ce qui m'a rendu fière aujourd'hui c'est qu'en lieu et place de militants présents dans cette cérémonie comme à l'accoutumée, c'est des employés de la ville qui sont là. Nous, hommes politiques, on passe et c'est vous qui êtes là. J'ai le sentiment du devoir accompli parce que les deux plus grands objectifs assignés sont aujourd'hui atteints, je me sens fière", a-t-elle dit à la cérémonie du démarrage effectif de la visite médicale annuelle et du transport subventionné pour les agents de la municipalité.