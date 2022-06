Skate Park des HLM Patte d'Oie : une partie des programmes des Jeux Olympiques des jeunes de 2026 pourrait y être tenue

Barthélémy Dias, maire de la ville de Dakar, en compagnie de Madiop Diop, Maire de la commune de Grand-Yoff, ont procédé à une visite du chantier de Skate Park des HLM Patte d'Oie. Les travaux de ce chantier sont en phase terminale. Barthélémy Dias se réjouit d'avoir vu ce projet pensé par Khalifa Sall, l'ex maire de la ville de Dakar, prendre corps. Selon le maire de Dakar, les espaces publics occupés de façon anarchique doivent être récupérés et valorisés au profit des populations. C'est le cas de cet espace, dans lequel les jeunes du Sénégal en général et ceux de Grand Yoff en particulier, vont pouvoir désormais s'épanouir. Le coût de ce projet est estimé à 350.000 000 fcfa dont les 3/4 proviennent de la mairie de Dakar 3. Madiop Diop, Maire de la commune de Grand Yoff félicite le maire de Dakar pour son engagement et ses actions pour le développement la commune de Grand-Yoff. Lors des Jeux Olympiques des jeunes de 2026, ce Skate Park pourrait abriter une partie des matches.