Sit-in à Agnam - Farba bénéficie de milliers de soutiens et une délégation de Macky pour prendre sa defense

Ce 23 janvier 2025, une mobilisation d'une ampleur considérable a eu lieu à Agnam, dans la région du Fouta, en soutien au député Farba Ngom. Des milliers de personnes, venues de diverses localités, se sont rassemblées dans une démonstration de solidarité, arborant des t-shirts blancs sur lesquels étaient inscrits des messages clairs : “Non à l’injustice, on ne touche pas à Farba Ngom” et “On ne lâche pas l’affaire”. Ce rassemblement a pris une dimension particulièrement forte, transcendant les frontières politiques et sociales, car la foule était composée d'hommes, de femmes, et même d'enfants, tous unis par le même appel à la justice et à la défense de l'immunité parlementaire du député.

Parmi les personnalités présentes, une délégation impressionnante en provenance de Dakar a marqué sa présence, incluant d'anciens ministres de poids tels Abdoulaye Seydou Sow, Moussa Bocar Thiam, Mame Mbaye Niang, ainsi que plusieurs figures politiques et administratives comme Amadou Mame Diop, ancien président de l’Assemblée nationale et le commissaire Keïta.



Cette présence a souligné l'importance de la cause de Farba Ngom, à travers un soutien massif de l'Alliance pour la République (APR). La mobilisation s’est également distinguée par la forte présence des forces de gendarmerie, en charge de sécuriser l’événement.