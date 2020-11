Signature de convention POSTE, ARTP et IRATIC : Vers la mise en œuvre du programme Poste Challenge

Dans le cadre de l’amélioration des services postaux au Sénégal, l’ARTP en collaboration avec la société SN LA POSTE, vient de signer ce vendredi 20 novembre une convention qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Poste-Challenge dont la mise en marche est dévolue au cabinet IRATIC (Institut de Recherches Appliquées en TIC). En effet, ce programme Poste Challenge créé depuis le mois de juillet 2020, ambitionne d’amener la Poste à se développer et à s’ouvrir au monde du digital et surtout aux start-up. Ceci leur permettra de travailler et de co-développer des services postaux et réfléchir sur les problématiques qui ont été préalablement identifiées dans le secteur et vont présenter des solutions d’ici au mois de janvier.