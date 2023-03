Sidiki Kaba, ministre des Forces Armées : "Il est de l'intérêt du Sénégal que le Mali retrouve sa stabilité"

C'est ce mercredi que le ministre des Forces Armées a procédé à l'oraison funèbre du maitre Eugène Idriss Badhyne Mingou, du caporal Ousseynou Diallo et du soldat de 1ère classe, Pierre Tama Boubane de la compagnie motorisée du SENBAT11/MINUSMA.

Ainsi, devant leurs parents, Me Sidiki Kaba rassure : "L’État a déjà pris des mesures sociales fortes pour accompagner leurs familles dans le deuil et de façon durable indépendamment de ce qui est prévu par les Nations Unies. La nation leur sera éternellement reconnaissante", promet le ministre.

Toutefois, il fait savoir "qu'il est de l'intérêt du Sénégal que le Mali retrouve sa stabilité. C'est un devoir pour nous de contribuer à l'atteinte de cet objectif. Nous sommes plus qu'engagés au service de la paix", signale-t-il. Un message qui montre la détermination du Sénégal à sécuriser davantage ses frontières en prenant les devants. C'est pourquoi, il fait savoir que plus de 2.000 militaires sénégalais sont déployés sur plusieurs théâtres avec des contingents, en République Centrafricaine, en Gambie, en Guinée Bissau et au Mali sans compter les gendarmes et les policiers...