Seydina Thioune mou Cheikh Béthio : « Ki Gëun thi rewmi, yallah na ko dieul 2024 ci diam ! »

De l’avis du fils de feu Cheikh Béthio Thioune, seule la paix sociale et la stabilité finiront par s’instaurer durablement au Sénégal. Rappelant, des prières de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, le vénéré guide religieux et fondateur du mouridisme, Seydina Thioune a invité tout un chacun au dépassement et à l’abnégation pour le bien commun.

En outre, il fera savoir que l’actuelle tension sociopolitique va s’apaiser et que « l’élu » sera aux commandes à l’issue de la présidentielle de 2024. « Ki Geun thi rewmi yallah na dieul rewmi 2024 ci diam ! »