Serigne Mbacké Diop, communicateur traditionnel : « L’hommage rendu par Pape Diouf à son épouse est plus que mérité »

Serigne Mbacké Diop est un proche parmi les proches de Pape Diouf. Le communicateur ne s’en cache pas et prend la défense du chanteur à chaque fois que de besoin. Interviewé par Dakaractu, il a ainsi rappelé que le leader de Génération consciente est un homme qui se soucie des autres et l’a prouvé à maintes reprises en apportant secours aux démunis. Des actions que le chanteur fait, selon le communicateur traditionnel, sans pour autant chercher à les médiatiser. Serigne Mbacké Diop s’est aussi prononcé sur l’hommage rendu par le chanteur à son épouse à travers le titre « First Lady ». Compte tenu de l’implication de Bébé Basse dans la carrière de l’ancien membre de Lemzo Diamono, le communicateur traditionnel trouve que cet hommage est plus que mérité.