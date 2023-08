Serigne Bass Abdou Khadr à Abdoulaye Dièye : "Tout ce que vous avez eu vous l'avez mérité et nous ne cesserons de prier pour votre réussite dans tous les domaines!"

Après avoir rencontré le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, le dg de l'AIBD, Abdoulaye Dièye, était chez le porte-parole du Khalife, Serigne Bass Abdou Khadr Mbacké. Accompagné de Serigne Khadim Lô Gaydel, ils ont sollicité des prières pour la paix et la stabilité du pays, mais également pour la réussite de la mission du dg de l'AIBD. "Nous sollicitons des prières pour la réussite de notre mission, le Sénégal et pour le Président Macky Sall en qui nous avons placé une entière confiance. C'est un grand événement de dévotion et d'acceptation de prières. Car, Serigne Touba s'est donné corps et âme pour la religion et pour notre liberté", a-t-il laissé entendre. Serigne Bass Abdou Khadr est revenu sur la dimension sociale du Dg de l'AIBD. "Nous vous encourageons à persévérer davantage dans vos actions sociales qui sont connues de tous. Tous ce que vous avez eu vous l'avez mérité et nous ne cesserons de prier pour votre réussite dans tous les domaines", dira-t-il. Non sans rappeler tout son satisfecit pour sa constance dans toutes les actions qu'il pose. Au domicile de Sokhna Bali Mountakha Mbacké, cette dernière a tenu également à magnifier les actions sociales de Abdoulaye Dièye...